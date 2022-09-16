Компанию украинского олигарха Коломойского лишили права на эксплуатацию аэропорта «Днепропетровск»

Глава администрации города Днепр (Днепропетровск) Борис Филатов в пятницу, 16 сентября заявил, что Днепровский окружной административный суд отменил право компании бизнесмена Игоря Коломойского на эксплуатацию международного аэропорта «Днепропетровск», – сообщают украинские СМИ.

В своем Телеграм-канале Филатов написал: «Официально подтверждаю, что сегодня Днепровский окружной административный суд упразднил компании Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Истцом выступил городской совет Днепра. Третье лицо – НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, – прим. ред.)»

Киев, Иван Бабурин

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