Зеленский предложил обменять украинских пленных на российский аммиак

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 сентября, заявил, что согласится на транспортировку российского аммиака через свою территорию, только если Москва вернет украинских военнопленных, – сообщает агентство Reuters.

В интервью агентству глава украинцев сказал: «Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН».

Комментируя агентству ТАСС это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Разве люди и аммиак – это одно и то же?!»

Ранее Reuters со ссылкой на западного дипломата сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину. Согласно предложению, аммиак российской компании «Уралхим» будет прокачиваться по трубопроводу к российско-украинской границе, где его будет покупать международная компания Trammo, которая после транзита газа через Украину будет поставлять аммиак на мировые рынки через Черное море. Сообщалось также, что генсек ООН Антониу Гутерриш подтвердил информацию о возможности экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

Киев, Иван Бабурин

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