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Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:15 мск

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Кулеба обрушился с критикой на Германию

Кулеба. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины обрушился с критикой на правительство Германии за то, что оно продолжает воздерживаться от поставок немецких танков и бронетранспортеров, – сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что Кулеба заявил следующее: «Недавно обещанные бронетранспортеры «Динго» – это не то, что нам больше всего нужно. Загадка, почему Германия поставляет ракеты и технику, в то время как украинское правительство просит танки», – сказал Дмитрий Кулеба.

Следует напомнить, что украинский дипломат уже обвинял ФРГ в игнорировании просьб о поставках танков и БМП. В частности, он заявлял: «Почему боится Берлин, а Киев – нет?»

Издание пишет, что, несмотря на требование Украины предоставить ей немецкие боевые машины пехоты Marder и танки Leopard II, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт накануне объявила о поставках двух реактивных артиллерийских систем Mars II в дополнение к броневикам Dingo.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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