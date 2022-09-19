Украинские войска продолжили артобстрел Запорожской АЭС и Энергодара

Украинские войска продолжили обстрел Энергодара и территории Запорожской атомной станции. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Запорожская АЭС и Энергодар под огнем! Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС», – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов добавил, что информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Ранее сегодня руководитель военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что город на протяжении нескольких суток находится под постоянным обстрелом со стороны ВСУ. По его словам, на ЗАЭС остаются специалисты МАГАТЭ, но это не останавливает армию Украины. «Идет постоянный обстрел уже несколько суток подряд», – сказал Волга в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ВГА уточнил, что украинские военные полностью уничтожили дачный поселок «Волна», рядом с которым расположены ЗАЭС и ТЭС.

Москва, Наталья Петрова

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