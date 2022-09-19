ВС РФ разбили завод, где ремонтировали HIMARS, и разгромили 7 пунктов управления ВСУ

Российские военные уничтожили в городе Запорожье цеха завода «Искра», где проходило обслуживание ракетные системы HIMARS. За сутки ВС РФ разгромили пункты управления и места дислокации украинских войск по шести направлениям. Все уничтожено более 300 украинских военных. Об этом сообщило Минобороны России в новой сводке по спецоперации на Украине.

«В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS», – рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские войска уничтожили 7 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево в ДНР, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области и Бармашово Николаевской области. Также сообщается о поражении 52 артиллерийских подразделений, живой силы и военной техники украинской армии в 134 районах.

Так, в ДНР авиация нанесла удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад, а также 80-й десантно-штурмовой бригады. Потери украинской армии составили более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники.

В Запорожской области поражены места сосредоточения личного состава и техники двух бригад ВСУ и теробороны, а также пункт временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье. «Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники», – рассказал Конашенков.

Также нанесены удары по пункту дислокации ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области и позициям украинских войск в районе Белогорка Херсонской области. В результате на Херсонщине уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих. Потери украинской армии в Днепропетровской области составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.

Российскими средствами ПВО в Херсонской области сбит украинский штурмовик Су-25. Также за сутки сбиты 14 украинских беспилотников.

В Херсонской области перехвачены две американские ракеты противорадиолокационные HARM, а также две ракеты «Точка-У». Кроме того, перехвачены 24 реактивных снаряда HIMARS и «Ольха» в ДНР, Херсоне и Херсонской области, а также в Николаевской области.

Всего с начала проведения военной спецоперации, по данным Минобороны РФ, уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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