Зеленский выступил с угрозами в адрес украинцев с захваченных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном вечернем видеообращении в понедельник, 19 сентября, выступил с угрозами в адрес жителей временно захваченных боевиками ВСУ территорий, – сообщают СМИ.

В своем обращении к гражданам Украины Зеленский, в том числе, заявил: «У коллаборантов варианты – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, впустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины».

Кроме того, глава украинцев сообщил о том, что «благодаря СБУ у россиян теперь не будет никакой опоры на украинской земле.

Киев, Иван Бабурин

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