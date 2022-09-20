Киевский режим отреагировал на информацию о проведении референдумов на освобожденных территориях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 20 сентября, заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не изменят позиции Киева и украинские власти продолжат боевые действия, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Кулеба написал: «Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России».

Со своей стороны, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «проведение так называемых референдумов в ОРДЛО и временно оккупированной Херсонской области ничего не меняет в планировании действий Украины по деоккупации своих территорий»

«Россия может назначать референдумы и другие подобные провинциальные театральные представления на любые даты – для Украины это не имеет значения. И в планировании наших действий по деблокаде это ничего не меняет, как не меняет и для партнеров. Все наши территории, включая Херсон, Крым, Донецк и Луганск, были и остаются украинскими по международному праву, а наши действия на них легитимны и соответствуют концепции оборонной войны», – сказал Подоляк в комментарии одному из украинских СМИ.

Начальник Подоляка, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «шантажом» готовящиеся референдумы.

Киев, Иван Бабурин

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