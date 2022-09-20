Зеленский призвал США вовлечь в конфликт на Украине как можно больше стран

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 сентября, в своем традиционном ежевечернем видеоролике заявил, что США могут оказать давление на страны, которые хотят «остаться в стороне» от войны на Украине, – сообщают украинские СМИ.

Украинский глава рассказал, как ходе общения по видеосвязи с 42-м президентом США Биллом Клинтоном во время The Global Clinton Initiative заявил: «Есть некоторые государства, которые хотят сегодня быть в стороне. Но нельзя в войне агрессора, в войне колонизаторского государства – России, которая ведет именно такую войну против нас, оккупацию открытую, балансировать между добром и злом. Нужно выбрать сторону. Нельзя быть посредине».

«Как можно помочь нам больше? Нужно оказывать давление на некоторые государства в мире, которые могут нам сейчас помочь. У них есть та артиллерия, которая нам нужна, и соответствующее вооружение. И тут США могли бы оказать давление на эти государства», – сказал Зеленский Клинтону.

В свою очередь, 42-й президент США ответил главе украинцев, что Украина будет получать еще больше поддержки.

«Я не выступаю от имени правительства, я там не работаю, но могу сказать от имени США и всего мира, что вы будете получать еще больше поддержки. Я считаю, что мы будем помогать и следить. Вы будете обращаться к нам за помощью, а мы будем гордиться возможностью помочь вам», – ответил Клинтон Зеленскому.

Киев, Иван Бабурин

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