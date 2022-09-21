Роту ВСУ бросили в контратаку на минное поле в Херсонщине – все погибли

Минобороны России сообщило о новой провалившейся атаке украинских войск в Херсонской области. ВСУ потеряли более 200 человек в районе населенного пункта Правдино в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады, рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, командир бригады направил 4 роту 2-го батальона в контратаку на минное поле, из-за этого личный состав подразделения полностью погиб.

Еще одну неудачную атаку ВСУ предприняли в районе Павловки в ДНР. Там потери 1-й бригады президента Украины составили более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены 4 танка и 8 автомобилей.

Кроме того, как сообщает Минобороны, авиация поразила в районе Артемовска (ДНР) пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В результате уничтожено более 75 военнослужащих и 9 единиц военной техники.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия за сутки разбомбили 8 пунктов управления ВСУ в ДНР и Харьковской области, пункт временной дислокации нацформирования «Донбасс» в районе Николаевки (ДНР), а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.

Также в ведомстве сообщили об уничтожении 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск (ДНР) и Белая Криница Херсонской области.

Российскими средствами ПВО сбито 11 беспилотников, в том числе один «Байрактар» в Херсонской области. В воздухе уничтожено 28 снарядов ракетной системы HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в ЛНР и в Херсонской области.

Как заявил Конашенков, всего с начала проведения военной спецоперации на Украине российскими военными уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 ников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронемашин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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