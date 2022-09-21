Киевский режим призвал Запад предоставить танки и ракеты

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне готовящихся референдумов на освобожденных Россией территориях и в объявлении Владимиром Путиным частичной мобилизации в среду, 21 сентябя, обратился к странам Запада с призывом о поставках танков Abrams и дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS, сообщает телеканал CNN.

В интервью телеканалу Подоляк сказал: «Союзники Украины должны поставить ей больше ракет HIMARS, в том числе с дальностью стрельбы до 300 км, а также американские танки Abrams. Необходимо дать решительный ответ России в связи с началом нового этапа войны.

Ранее сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации.

Киев, Иван Бабурин

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