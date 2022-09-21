Зеленский на Генассамблее ООН потребовал наказания для России и попросил еще оружия

Президент Украины Владимир Зеленский во время сессии на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября, в заранее записанном видеоролике призвал наказать Россию за спецоперацию и потребовал оружия, – сообщают СМИ.

В своем видеообращении Зеленский сказал: «Россия должна быть наказана за агрессию против Украины, за катастрофическую турбулентность, которую Россия спровоцировала своей незаконной войной, и не только для нас, украинцев, но и всего мира. Для каждой нации, представленной в этом зале Генеральной Ассамблеи ООН».

«Нам нужна оборонная помощь, военное снаряжение и боеприпасы. Наступательных вооружений дальнего радиуса действия достаточно для освобождения нашей земли», – завил также украинский глава Генассамблее ООН.

Также Зеленский потребовал лишить Россию права голоса.

«Лишить прав делегации. Лишить права вето, если это член Совбеза ООН. То есть наказать внутри институтов», – потребовал от Генассамблеи ООН президент Украины.

Кроме того, по его словам, «надо не разрешать гражданам государства-агрессора наслаждаться туризмом или шопингом на территории ценящих мир, а побуждать их через визовые ограничения к борьбе против агрессии своего государства».

Следует отметить, что российская делегация зал заседаний покидать не стала, а спокойно прослушала записанное на видео вступление украинского президента.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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