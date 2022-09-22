Зеленский призвал россиян протестовать и сдаваться в плен

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике внезапно перейдя с «мовы» на русский язык призвал россиян протестовать и сдаваться в украинский плен, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении к народу Украины Зеленский сказал: «Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен».

Также глава украинцев рассказал своим согражданам, что «российское решение о мобилизации – это признание того, что кадровая армия России рассыпалась», а также что «проведение референдумов закрывает возможность закончить войну за столом переговоров».

Киев, Иван Бабурин

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