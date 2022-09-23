Сбитые самолеты и удары по бригадам ВСУ: новая сводка Минобороны о спецоперации на Украине

Российские войска уничтожили в Донецкой народной республике свыше 330 украинских военных и иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, после удара ВКС России потери подразделений 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска составили боле 220 человек убитыми. В районах города Славянск и населенного пункта Озерное армия РФ поразила подразделения иностранных наемников. В результате уничтожено свыше 100 боевиков.

Кроме того, российская боевая авиация, артиллерия и ракетные войска ударили по силам ВСУ и националистических батальонов в Запорожье и в Николаевской области. Под атаку ВКС РФ в районе города Запорожья попали позиции тактической группы «Чайка» и пункты дислокации нацбатов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». «Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники», – рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Николаевской области поражены пункты дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды. Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих.

Также ведомство сообщило об уничтожении трех украинских складов боеприпасов и вооружения в Запорожье, Харьковской области и ДНР.

Кроме того, за сутки поражены четыре пункта управления украинских сил в Харьковской и Запорожской областях, а также подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах, сообщил Конашенков.

Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 в Николаевской области и два штурмовика Су-25 в Херсонской области и ДНР. Также, по сообщению Минобороны, средствами ПВО сбито 19 украинских беспилотников. В районе Никифоровки в ДНР уничтожен украинский ЗРК «Бук-М1». Кроме того, в Херсонской области сбиты 42 снаряда американской системы HIMARS, а также «Ольха».

Всего с начала проведения спецоперации Украине, по данным оборонного ведомства России, уничтожено: 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотников, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронемашин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий артиллерии и минометов, а также 5794 единицы военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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