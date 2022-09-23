Зеленский призвал местные и иностранные компании участвовать в фонде своей жены

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 сентября, призвал украинские и иностранные компании, фонды, а также частных лиц присоединиться и поддержать гуманитарный Фонд первой леди Украины Елены Зеленской, – сообщают украинские СМИ.

В традиционном формате видеообращения Зеленский обратился к потенциальным участникам фонда Елены Зеленской со словами: «Россия вызвала в Украине гуманитарную катастрофу, потому что ненавидит свободу. Поэтому мир услышал и поддержал наш призыв к объединению. Мир видит, что атакует Россия и защищает Украина. Мы защищаем свободу, защищаем людей и делаем все, чтобы как можно больше друзей свободы по всему миру могли внести свой вклад в эту борьбу. Вот почему первая леди Украины создала этот фонд – Фонд Елены Зеленской».

«Это очень достойное дело. Я призываю всех вас присоединяться! Украина умеет быть благодарной. Спасибо всем, кто поддержит Фонд Елены Зеленский», – заявил глава украинцев.

В сообщении пресс-службы президента Украины также говорится: «Накануне первая леди Украины Елена Зеленская презентовала свой Фонд на благотворительном вечере в Нью-Йорке. Он будет работать по трем основным направлениям: медицина, образование и гуманитарная помощь».

Киев, Иван Бабурин

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