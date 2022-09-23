Руководитель волонтерского объединения «Украинская команда» Артур Палатный в пятницу, 23 сентября, заявил, что в рамках всеукраинской акции «Тепло на фронт» украинцы «задонатили» 5,6 млн. грн. (8 848 000 руб. по курсу) на «бандерпечи» (печка «буржуйка», – прим.ред.) для неонацистов из ВСУ, – сообщают укаинские СМИ.

Палатный во время телемарафона на одном из телеканалов сказал: «Мы на сегодня собрали 5 миллионов 600 тысяч гривен на производство «бандерпечей». Это нам позволит обеспечить более 10 тысяч наших воинов, наших героев на передовой не только теплом, но и возможностью сушить вещи, готовить еду. Уже первые «бандерпечи» отправились на передовую. «Бандерпечи» оказались очень востребованы на передовой. «Украинская команда» получает много запросов на них из всех регионов, где продолжаются боевые действия».

Киев, Иван Бабурин

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