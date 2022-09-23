Зеленский призвал уничтожать россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике призвал граждан, находящихся на освобожденных Россией территориях помогать уничтожать россиян, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении глава украинцев заявил: «У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов».

«А если вы уже попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базах, штабах, складах боеприпасов. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Передавайте нашим спецслужбам все данные о тех, кто организует и помогает проводить этот фарс с псевдореферендумами. Передавайте всю информацию о российской мобилизации, о российской армии в целом» – призвал Зеленский жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Киев, Иван Бабурин

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