Киев лишил посла Ирана дипломатической аккредитации

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в пятницу, 23 сентября, заявил, что украинская сторона приняла решение о лишении посла Ирана Манучехра Моради дипломатической аккредитации на Украине, а также сократила количество дипломатического персонала иранского посольства, – сообщили украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Николаенко написал: «Данная мера была принята украинским МИД во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского принять неотложные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины. В частности, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине».

«Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана», – сообщил спикер украинского МИДа.

Киев, Иван Бабурин

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