Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в понедельник, 26 сентября, заявил, что уверен в создании Специального международного трибунала для наказания России, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении лидер украинцев сказал: «В Офисе президента сегодня состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие. Послам тридцати государств наших партнеров был представлен проект по созданию Специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства».

«Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен именно специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь – трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто решил эту преступную войну против Украины и свободы в Европе», – заявил глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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