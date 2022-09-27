Зеленский отказал России в праве обладать ядерным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН во вторник, 27 сентября, заявил, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, – сообщают СМИ.

В ходе своего видеовыступления Зеленский сказал: «Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, потому что она не способна гарантировать безопасность мира».

«Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС, что является дополнительным доказательством того, что Россия намеренно подводит мир к грани атомной катастрофы», – выразил свое мнение по видеосвязи руководитель Украины на заседании Совбеза ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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