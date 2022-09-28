Зеленский ожидает усиление военной помощи Лондона в ответ на референдумы в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 сентября, заявил, что ожидает от Великобритании усиления военной и финансовой поддержки в ответ на проведение референдумов на освобожденных Россией районах Украины, – сообщают украинские СМИ.

У себя в Телеграм-канале Зеленский заявил: «Провел разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Великобритания всегда была одним из лидеров поддержки Украины. Ожидаем лидерство Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины».

Киев, Иван Бабурин

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