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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 28 сентября 2022, 21:36 мск

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Зеленскому предложили сделать Украину ядерной державой с помощью США

Фото: nationalinterest.org

Петиция с обращением к Владимиру Зеленскому сделать Украину ядерной державой появилась на сайте президента страны, – сообщают местные СМИ.

Сообщается, что автор петиции, зарегистрированной на сайте президента, предлагает «вернуть Украине ядерный статус, и официально заявить про выход из Будапештского меморандума, но только после того как США предоставит Украине ядерное оружие».

За пять дней петицию подписали более 200 человек, – пишут украинские СМИ.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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