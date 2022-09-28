Зеленскому предложили сделать Украину ядерной державой с помощью США

Петиция с обращением к Владимиру Зеленскому сделать Украину ядерной державой появилась на сайте президента страны, – сообщают местные СМИ.

Сообщается, что автор петиции, зарегистрированной на сайте президента, предлагает «вернуть Украине ядерный статус, и официально заявить про выход из Будапештского меморандума, но только после того как США предоставит Украине ядерное оружие».

За пять дней петицию подписали более 200 человек, – пишут украинские СМИ.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»