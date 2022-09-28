ЕБРР: Рост ВВП Украины ухудшается с 25 до 8%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в среду, 28 сентября, обнародовал обновленный прогноз, согласно которому рост ВВП Украины в 2023 году ухудшается с ожидаемых ранее 25% до 8%, – сообщают СМИ.

В обновленном прогнозе ЕБРР говорится: «ЕБРР понизил свой прогноз на 2023 год восстановления экономики до 8% с более высоких 25%, предусмотренных в мае, когда ожидалось, что существенные работы по восстановлению уже будут проводиться. Экономика Украины сократится на 30% в 2022 году, как и прогнозировалось ранее».

По информации аналитиков ЕБРР, после 24 февраля ВВП страны снизился на 15,1% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года и на 37,2% во втором квартале.

Следует отметить, что Всемирный банк в апреле опубликовал доклад об экономике региона Европы и Центральной Азии, в котором спрогнозировали, что ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.

Лондон, Иван Бабурин

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