Порошенко призвал срочно принять Украину в НАТО на фоне референдумов, прошедших в Донбассе и освобожденных территориях страны

Бывший президент Украины Петр Порошенко в четверг, 29 сентября заявил, что реакцией мировой общественности на попытку «официализации» потерянных Украиной территориях должно стать принятие страны в НАТО, а также изгнание России из Организации Объединенных Наций, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Порошенко обнародовал «стратегию» которая, по его мнению, должна стать реакций мировой общественности референдумы, прошедшие на Донбассе и Запорожской и Херсонской областях.

В сообщении Петра Порошенко говорится следующее: «1. Контрнаступление ВСУ с освобождением временно оккупированных территорий Украины. 2. Ускорение предоставления Украине мощного западного оружия. 3. Немедленное начало процедуры вступления Украины в НАТО. 4. Введение усиленных «ядерных» санкций против России. 5. Неотложный созыв чрезвычайной спецсессии ГА ООН с принятием Резолюции об изгнании России из ООН и организаций ее системы».

Киев, Иван Бабурин

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