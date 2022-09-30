Российские военные уничтожили до 200 националистов в ДНР

Вооруженные силы России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в районе города Днепропетровска уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

Также были ликвидированы шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаеве, в различных районах ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. В Николаевской области ВКС уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Под Николаевом в ходе контрбатарейной борьбы поражен взвод американских РСЗО HIMARS.

Помимо этого, российские истребители подбили в ДНР украинский МиГ-29, а средства ПВО уничтожили Су-25, пять беспилотных летательных аппаратов и 18 снарядов «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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