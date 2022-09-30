Зеленский не готов к переговорам с Россией пока Путин – президент

Президент Украины Владимир Зеленский после выступления президента России Владимира Путина в Кремле, заявил, что Украина не будет проводить с Россией никаких переговоров, пока президентом является Путин, – сообщают СМИ.

В своем традиционном формате видеообращения Зеленский сказал: «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез, – сообщил телеканал «Звезда».

На видео, опубликованном видео на Telegram-канале «Звезды» Лавров говорит: «Мы никогда от переговоров с Украиной не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать – чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться. Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез».

Ранее сегодня, президент России Владимир Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, призвал Киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

«Россия к переговорам готова», – сказал Путин.

Москва, Иван Бабурин

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