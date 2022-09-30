Зеленский призвал Верховную раду «без прений» принять закон о национализации российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, обратился к Верховной раде принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов, – сообщают СМИ.

В видеообращении, размещенном в своем Telegram-канале Зеленский сказал: «Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или тех, кто так или иначе причастны к агрессивным шагам против Украины и сообщества демократических народов. На следующем заседании Верховной рады Украины будет рассматривается проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот проект без прений».

Киев, Иван Бабурин

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