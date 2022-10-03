На Украине назвали отопительный сезон частью «военной операции»

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов на брифинге по вопросам подготовки к отопительному сезону в понедельник, 3 октября, назвал отопительный сезон частью «военной операции» и призвал граждан ответственно и бережно относится к теплу, – сообщают украинские СМИ.

В ходе брифинга Чернышов, в частности, сказал: «В случае временного сокращения или приостановки теплоснабжения у граждан должен быть план, как пройти отопительный период. Сегодня отопительный сезон – это также часть военной операции, и граждане должны к нему так и относиться. Должны экономить тепло, экономить электроэнергию и экономить газ. Тогда у нас все будет хорошо, тогда будем все обогреты. Нужно забыть об открытых окнах зимой при отоплении помещения».

«Есть один совет: это ответственное потребление. Мы должны бережно относиться к ресурсу. Россия объявила войну, которая, в том числе, имеет энергетический сегмент: газ – это тоже оружие. Мы должны его использовать очень ответственно. Роль государства – обеспечить наличие ресурса, в первую очередь газа. Далее регионы должны доставить этот газ и тепло потребителю, а граждане – экономить и беречь это тепло. Граждане должны проверить и провести профилактику окон и дверей, проверить герметизацию крыши», – заявил украинский министр.

Киев, Иван Бабурин

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