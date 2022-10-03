Киев запросил у США ракеты с дальностью до 300 км, обещая согласовывать цели на территории России

Правительство Украины просит у администрации Байдена ракеты с дальностью до 300 км, обещая предварительно согласовывать список российских целей, по которым будут наноситься удары, – сообщает CNN.

CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о тактической баллистической ракете класса «земля-земля» ATACMS, имеющей дальность применения до 300 км, что почти в четыре раза превышает дальность ракет, используемых в настоящий момент системами HIMARS. Однако, администрация Байдена до сих пор не одобрила просьбу Украины, считая, что она хорошо справляется с задачами с помощью HIMARS.

Издание также отмечает, что «подобная беспрецедентная прозрачность фактически дает США право вето на украинские действия против России и призвана убедить Белый дом, что предоставление этого вида вооружений не приведет к нанесению ударов по России, которые приведут к эскалации войны, а США окажутся втянутыми в войну с РФ».

Киев, Иван Бабурин

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