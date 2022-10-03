Зеленский заявил, что платить будут только тем учителям, которые «не работали при русских»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в понедельник, 3 октября, заявил, что зарплату будут выдавать только тем учителям, которые не пошли работать в школы «при русских», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении глава украинцев сказал: «Зарплаты будут платить только тем учителям, которые не пошли работать в школы при русских. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто является врагом, или, если человек остался работником украинской коммунальной службы и помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека обвинять».

Киев, Иван Бабурин

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