Украина потребовала санкций против «Росатома» за переход ЗАЭС в собственность России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в среду, 5 октября, заявил, что требует санкций в отношении российской корпорации «Росатом» и атомной промышленности России в целом за переход Запорожской АЭС под юрисдикцию Москвы, – сообщают украинский СМИ.

В своем аккаунте вTwitter Подоляк написал: «Попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции:

1.Санкций в отношении «Росатома».

2.Остановки строительства всех атомных объектов с участием России.

3. Отказы от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности».

Следует отметить, что свой «твит» Подоляк написал на английском языке.

Напомним, что ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, в котором правительству дано поручение «обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»