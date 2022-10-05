Украина потребовала санкций против «Росатома» за переход ЗАЭС в собственность России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в среду, 5 октября, заявил, что требует санкций в отношении российской корпорации «Росатом» и атомной промышленности России в целом за переход Запорожской АЭС под юрисдикцию Москвы, – сообщают украинский СМИ.
В своем аккаунте вTwitter Подоляк написал: «Попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции:
1.Санкций в отношении «Росатома».
2.Остановки строительства всех атомных объектов с участием России.
3. Отказы от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности».
Следует отметить, что свой «твит» Подоляк написал на английском языке.
Напомним, что ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, в котором правительству дано поручение «обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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