Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что партнерам его страны не нужно бояться российского ядерного оружия, та как это не вторая армия мира, это «нищие, мародеры и насильники», – сообщает в четверг, 6 октября, журнал Forbes.

В интервью журналу Резников, в частности, сказал: «Что касается технического состояния ядерного оружия России. Весь ее ядерный потенциал закончился в 1997 году. А когда они последний раз проводили испытания ядерного оружия? В конце 1990-х годов в Казахстане на соответствующем полигоне. Где они будут его применять? На линии фронта, чтобы уничтожить не только украинские, но и свои подразделения? Черное море? Там три натовских страны!».

«Перестаньте бояться России! Это не вторая армия мира, это нищие, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину», – заявил украинский министр обороны.

Отметим, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по, заявил, что это прямой призыв к мировой войне.

Киев, Иван Бабурин

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