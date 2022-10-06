Украина готовится остановить экспорт электроэнергии в Европу

Генеральный директор Виталий Бутенко АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») в четверг, 6 октября, заявил, что компания готова к остановке экспорта электроэнергии, – сообщает украинский интернет-портал «Энергореформа».

В ответ на запрос интернет-портала Бутенко сообщил: «Ситуация в энергетике Украины сегодня остается достаточно сложной в условиях войны. Компания готова к любому сценарию развития событий, в том числе к прекращению экспорта».

В свою очередь, «Энергореформа» со ссылкой на источник в правительстве Украины также сообщает, что с 10 по 15 октября кабмин может принять решение об остановке экспорта электроэнергии в Европу, осуществляемого сейчас на мощности 300 МВт. Причиной этого является дефицит энергогенерирущих мощностей, связанный, в частности, с остановкой всех шести блоков ЗАЭС, ремонтом блоков на других АЭС и возможным выведением в ремонт еще одного блока, что приводит к сверхплановому потреблению угля, а также большого количества блоков ТЭС в ремонте.

Отмечается, что АО «ЭКУ», 100% акций которого принадлежат государству, впервые вышло на экспорт электроэнергии по румынскому и словацкому направлениях17 августа, а с 1 октября начало экспортировать в Польшу.

Киев, Иван Бабурин

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