Зеленский заявил, что в случае остановки ЗАЭС Украина сможет экспортировать электроэнергию в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в четверг, 6 октября, заявил, что если Запорожская АЭС встанет, возникнет профицит электроэнергии и ее можно будет экспортировать в Европу, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике украинский лидер говорит: «В случае, если ЗАЭС не будет работать, в Украине будет профицит электроэнергии, в том числе и для экспорта в Евросоюз».

Следует отметить, что ранее сегодня, генеральный директор АО «Энергетическая компания Украины» Виталий Бутенко заявил, что из-за сложившейся ситуации в энергетике страны, компания готова к любому развитию событий на рынке электроэнергии, в том числе, к остановке экспорта в Европу.

Зеленский в видеообращении к нации также сообщил, что сегодняшние переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве «касались, прежде всего, ситуации на ЗАЭС, но на самом деле тематика шире».

«Только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской станции не будет никаких радиационных инцидентов. В МАГАТЭ заверили, что будут вести переговоры по станции исключительно с Украиной, потому что это украинская собственность. Любые решения нынешнего руководителя России по поводу Запорожской электростанции и любые попытки России перевести станцию якобы в свою собственность – ничтожны и, откровенно говоря, бессмысленны», – заявил украинский президент в видеообращении.

Киев, Иван Бабурин

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