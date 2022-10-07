В Херсонской области при атаке ракетами HIMARS погибли мирные жители

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать гражданское население в Херсонской области. Под удар попал автобус с мирными жителями, в результате погибли пять человек.

Ракета, выпущенная украинскими войсками из РСЗО HIMARS, попала в автобус на Дарьевском мосту в Херсоне. Удар был нанесен рано утром, когда люди ехали на работу.

Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, пять человек скончались от полученных ранений, еще пятеро госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Херсон, Зоя Осколкова

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