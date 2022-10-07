Зеленский, спустя сутки, начал оправдываться за призыв к «превентивному удару» по России

Президент Украины Владимир Зеленский, спустя сутки после своего скандального призыва к НАТО нанести «превентивный удар» по России начал оправдываться через западные СМИ. Так, в интервью журналистами британской теле-радиокорпорации ВВС в пятницу, 7 октября, он заявил, что призывая страны альянса к нанесению «превентивных ударов» по России, имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

В интервью ВВС Зеленский сказал: «Я был неправильно переведен. Я сказал: Вы должны делать превентивные удары, не атаки. Мы не террористы. Мы не сражаемся на другой территории. Я ранее был неправильно понят, а Россия начала использовать мои слова в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по всем направлениям».

В свою очередь, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России лишний раз подчеркивают правильность решения о проведении специальной военной операции (СВО).

«Это заявление является совершенно вопиющим, а также оно говорит о моральном состоянии главы Украины, которое может привести к непоправимым ошибкам.Что лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции», – заявил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале так отреагировала на оправдания Зеленского: «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны. Шут гороховый».

Киев, Иван Бабурин

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