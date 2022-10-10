В Киеве и других городах Украины прогремели взрывы

В нескольких городах Украины сообщили о взрывах. Жителей просят оставаться в укрытии, наблюдаются массовые отключения электричества.
Несколько снарядов упало в Киеве. Эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко. Пока нет данных о погибших и пострадавших, на месте работают экстренные службы.
По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, один из взрывов произошел в самом центре столицы возле памятника Михаилу Грушевскому. Ракета упала на улице Владимирской, где находится здание СБУ, а неподалеку – офис президента Украины Владимира Зеленского.
Из-за случившегося граждан попросили укрыться. В частности, была остановлена красная ветка метро, все станции будут работать как бомбоубежища, сообщает киевская мэрия.
Также сообщается о взрывах в Хмельницком, Тернополе, Житомире и Львове. Местные СМИ пишут об отключениях электричества.
Кроме того, наблюдаются перебои с возможностью выхода в интернет на все территории Украины.
Киев, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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