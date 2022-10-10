СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск

Согласно обновленной базе украинского МВД в понедельник, 10 октября, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, – сообщают СМИ.

В базе данных МВД Украины говорится, что Дмитрий Анатольевич Медведев разыскивается украинскими «органами досудебного следствия», ему предъявлены обвинения по статье 110, часть 2 Уголовного кодекса Украины «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном лицом, которое является представителем власти».

Напомним, ранее сегодня Дмитрий Медведев так отреагировал на поражение инфраструктуры киевского режима российскими ракетами: «Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И ещё. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».

Киев, Иван Бабурин

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