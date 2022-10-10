Вслед за Медведевым украинские спецслужбы объявили в розыск Марию Захарову

Согласно обновленной базе украинского МВД в понедельник, 10 октября, Служба безопасности Украины (СБУ) вслед за зампредом Совета безопасности России Дмитрия Медведева объявила розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову, – сообщают СМИ.

На сайте МВД Украины говорится, что Мария Захарова «скрывается от досудебного расследования» с 14 марта 2022 года. Захаровой, также как и Дмитрию Медведеву, инкриминируют статью 110, но по части третьей (у Медведева часть 2) уголовного кодекса Украины «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое было совершено лицом, являющимся представителем власти, и повлекло тяжелые последствия».

Киев, Иван Бабурин

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