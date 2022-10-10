Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС

Министерство энергетики Украины в понедельник, 10 октября, сообщило, что из-за ракетных обстрелов с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в страны ЕС, – сообщают СМИ.

В заявлении минэнерго Украины говорится: «Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский Союз. Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы… Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы».

Украинский министр энергетики Герман Галущенко со своей стороны заявил, что «именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины».

Следует отметить, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что «потенциал Украины в экспорте электроэнергии – «миллиарды евро».

В свою очередь ГСЧС Украины сообщило, что вследствие ракетных ударов в понедельник, 10 октября, частично отсутствует электроснабжение в 15 областях Украины.

В сообщении ГСЧС по состоянию на 17:00 местного времени в телеграм-канале говорится: «В результате обстрела 10 октября произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров. Частично повреждено электроснабжение в 15-ти областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская областях и г. Киев».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»