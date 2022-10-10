СБУ объявило в розыск командующего силами СВО

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 10 октября, объявила в розыск командующего группировкой вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО) генерала армии Сергея Суровикина, – сообщают СМИ.

На сайте МВД Украины говорится, что генерал Суровикин «скрывается от досудебного расследования» с 14 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее сегодня СБУ объявило в розыск министра обороны России Сергея Шойгу, директора ФСБ РФ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, секретаря Совбеза РФ Николя Патрушева, зам.главы Совбеза Дмитрия Медведева, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, спикер Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, официального представителя МИД РФ, Марию Захарову, официального представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Киев, Иван Бабурин

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