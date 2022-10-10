Зеленский заявил, что Байден пообещал ему системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 октября, заявил, что его американский коллега Джо Байден в телефонном раззговоре пообещал поставки систем ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге Твиттер Зеленский написал: «Продуктивный разговор с Джозефом Байденом. Основной темой обсуждения была ПВО. В настоящее время противовоздушная оборона является приоритетом номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Украине также необходимо лидерство США с жесткой позицией G7 и поддержкой нашей резолюции ГА ООН».

Следует отметить, что сегодня пресс-служба Белого дома опубликовала документ, в котором говорится: «Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для обороны, включая современные системы ПВО».

Киев, Иван Бабурин

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