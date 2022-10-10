В Киеве усилили ночное патрулирование в связи с отсутствием освещения улиц

Начальник главка Национальной полиции Киева Иван Выговский в понедельник, 10 октября, заявил, что в украинской столице будет усилено патрулирование улиц в вечернее и ночное время в связи с экономией электроэнергии, – сообщают украинские СМИ.

В своем телеграм-канале Выговский написал: «Мы с сегодняшнего дня увеличиваем количество внешних нарядов – выводим их на улицы именно в вечернее и ночное время. Это связано с тем, что власти, местные органы власти и энергокомпании будут экономить электричество и снижать нагрузку на наши сети. В темное время суток есть риски совершения преступлений или административных правонарушений, поэтому так правоохранители будут обеспечивать безопасность граждан».

Киев, Иван Бабурин

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