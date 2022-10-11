Зеленский поручил разведке узнать, кто стоит за ракетными ударами по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении к украинцам заявил, что поставил задачу органам разведки установить всех, кто причастен к ракетным атакам против Украины.

В своем видеоролике глава Украины говорит: «Завтра в формате «Рамштайна» состоится обсуждение оборонной поддержки Украины. Ожидаю от партнеров прогресса в вопросе о противовоздушной и противоракетной обороне, договоренности о новой поставке другого необходимого нам оружия и боеприпасов. Отдельная задача для разведки – установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, к схемам с иранскими дронами. Индивидуальная ответственность террористов должна быть точно так же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого».

Киев, Иван Бабурин

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