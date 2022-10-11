Вандалы разрушили старейший в Киеве памятник Пушкину

Соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков во вторник, 11 октября, заявил, что в Киеве снесли один из памятников классику русской литературы Александру Пушкину, который установлен у входа в Национальный транспортный университет в Печерском районе украинской столицы, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание сообщает, что на своей странице в одной из соцсетей Поздняков написал: «Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову под псевдо «Бук» – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами. В Киеве еще есть восемь объектов, которые посвящены Пушкину»

Страна.ua отмечает, что снесенный вандалами памятник был установлен к столетию со дня рождения А.С.Пушкина в 1899 году и является старейшим в Киеве.

«Деньги на памятник собирали преподаватели и ученики 5-й мужской гимназии (немалую по тем временам сумму – 900 рублей). Бюст выполнен из бронзы, колонна – из базальта. Бюст работы скульптора База привезли из Петербурга. На пьедестале была надпись: «Александру Сергеевич Пушкину Киево-Печерская Гимназия. 1799. 26 мая 1899», – пишет украинское издание.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»