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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 12 октября 2022, 00:21 мск

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На Украине без электричества остаются более ста населенных пунктов

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге во вторник, 11 октября, заявил, что в стране без электричества остаются 105 населенных пунктов, – сообщают СМИ.

В результате ударов высокоточного оружия на Украине выведены из строя множество объектов энергетической инфраструктуры, в том числе ТЭС и ТЭЦ. Во многих городах вводится режим жесткой экономии энергии.

Так, например, губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале написал, что в 18:50 произошло аварийное отключение линии электропередачи, которая питала север области, в результате чего некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Сиверского районов остались без электричества.

Ранее сегодня глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что после ударов по таким объектам энергоинфраструктуры, как Ладыжинская ТЭЦ, в области ввели режим тотальной экономии электроэнергии. Днем в регионе без света оставались 242 населенных пункта.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил, что повреждены четыре электроподстанции, их ремонт займет месяцы, на данный момент около 30% города остается без света из-за ракетных ударов.

В Киеве введены веерные отключения электричества. Некоторые промышленные производства вынуждены останавливаться. Сообщается о перебоях с мобильной связью и интернетом.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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