Киев: На Украине поражено около трети энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во вторник, 11 октября, заявил, что с понедельника 10 октября российскими ракетами было поражено около 30% энергетической инфраструктуры Украины, – сообщает CNN

В интервью телеканалу Галущенко сказал: «Впервые с начала войны Россия драматически нацелилась на энергетическую инфраструктуру. Одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле. Украина пытается быстро восстановить поставки из других источников. Мы считаем, что поражено было что-то около 30 процентов энергетической инфраструктуры».

Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это «один из вариантов, которые рассматриваются».

Киев, Иван Бабурин

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