Украина – наглядный пример того, что происходит со странами, которые поддерживают США. Из-за «помощи» Вашингтона страна в скором времени прекратит свое существование в том виде, в котором мы ее знаем. Об этом заявил журналист Мехмет Барлас.

В статье для турецкого издания Sabah, обозреватель обвинил США в развале Украины. По мнению экспертов, на которое опирается Барлас, республика прекратит существование из-за поддержки Вашингтона, «Украины в известном смысле не останется».

«После того как Россия отрежет ее от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина – современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами. Это должно послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы», – отметил журналист.

При этом Барлас подчеркнул, что Киев предпринимает все действия для начала ядерной войны, не задумываясь о последствиях. Тогда как «президент-комик» Украины Владимир Зеленский разыгрывает «трагедию».

В настоящее время конфликт на Украине негативно влияет на экономику Европы и эта тенденция сохранится. «Конечно, это будет стоить дорого. Не только для России и Украины», – заключил автор статьи.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»