В Запорожье задержали шпиона, передававшего ВСУ данные о российских военных

Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, который передавал Вооруженным силам Украины данные о перемещении российской техники и военных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

«В результате специальных адресных мероприятий, проводимых в Запорожской области, сотрудники СОБР Росгвардии задержали гражданина 1996 года рождения, подозреваемого в содействии ВСУ», – говорится в сообщении.

Информацию мужчина передавал через своего близкого родственника, проходившего службу в украинских войсках с апреля по август. Подозреваемый узнал и передал координаты нахождения российских военных и техники, а также объектов жизнеобеспечения Запорожской области.

Шпион действовал не один, он собирал данные у своих родственников и знакомых. Сведения он передавал через специально созданный закрытый чат. Во время допроса задержанный признал свою вину.

Запорожье, Зоя Осколкова

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