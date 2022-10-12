Зеленский попросил у МВФ и Всемирного банка более 60 миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на ежегодном собрании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного Банка в среду, 12 октября, запросил кредитных организаций в общей сложности 62 миллиарда долларов и предложил создать «финансовый «Рамштайн», чтобы обеспечить восстановление экономики», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава украинцев сказал, что проведение Россией специальной военной операции привело к падению украинской экономики «более чем на треть».

«У нас есть две главных финансовых потребности, – это 38 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета на следующий год. Это включает зарплаты, пенсии учителям, социальные выплаты, что гарантировало бы нашим людям выживание. Другие 17 миллиардов нам нужны для восстановления критической инфраструктуры – школы, больницы, критическая транспортная и энергетическая инфраструктура. Также нам нужны целевые кредиты в размере 2 миллиарда долларов на восстановление энергоинфраструктуры и возобновление нашего экспорта электроэнергии в Европу».

Кроме того, Зеленский попросил кредиты на закупку топлива на будущий отопительный сезон на сумму не мене 5 миллиардов долларов.

«Возможно, мы не используем все эти средства, но они должны гарантировать стабильность», – сказал президент Украины руководству МВФ и Всемирного Банка.

Киев, Иван Бабурин

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