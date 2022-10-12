Министр обороны Украины заявил о фактическом присоединении к НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников в среду, 12 октября на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что Украина де-факто уже присоединилась к Альянсу, – сообщает Интерфакс-Украина.

В своем микроблоге в Twitter Резников написал: «Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к Альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Я уверен, что наша победа + успешные реформы откроют новые горизонты для Украины».

Киев, Иван Бабурин

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